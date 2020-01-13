Авария вызвала пробки на Грабцевском шоссе

Около 17 часов в понедельник, 13 января, авария произошла у заправки на перекрестке Грабцевского шоссе и улицы Зерновой. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Судя по данным с онлайн-камеры, установленной рядом, существенно затруднено движение по Грабцевскому шоссе со стороны центра. Также скапливается пробка на Зерновой - водители вынуждены долго ждать, чтобы вклиниться в поток и повернуть налево в сторону МРЭО.

Подробности происшествия устанавливаются.

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