Дедушка погиб под колесами пьяного автомобилиста

Как мы уже рассказывали, днем 9 января на улице Горького в Тарусе насмерть сбили 75-летнего пешехода. В понедельник прокуратура Калужской области рассказала о возбуждении уголовного дела.

- Установлено, что 42-летний местный житель, управляя автомобилем «Рено Дастер», находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел автомобиль с превышением установленной скорости, в результате чего автомобиль совершил наезд на 75-летнего пешехода, - говорится в сообщении ведомства.

Предполагаемому виновнику грозит от 5 до 12 лет колонии.

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