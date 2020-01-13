Пассажир умер в калужском троллейбусе

Утром в понедельник, 13 января, трагический случай произошел в троллейбусе, который ехал по маршруту №8 в Калуге.
В районе перекрестка улиц Телевизионной и Билибина в салоне потерял сознание один из пассажиров. На место вызвали «Скорую помощь», рассказали kp40 в «Управлении Калужского троллейбуса».
Однако врачам не удалось спасти калужанина. Он скончался на месте происшествия.
Точные данные о причинах смерти сейчас устанавливаются.
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