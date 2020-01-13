Юный водитель погиб во время снегопада

В прошедшую субботу на Калужскую область обрушился первый в нынешнем году сильный снегопад. Условия на дорогах были тяжелыми, поэтому увеличилось количество аварий.

Смертельная авария произошла на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе.

По предварительной информации, около 19 часов 20-летний водитель «Хендая» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Форд».

Предполагаемый виновник происшествия погиб на месте. А три пассажира «Форда» получили различные травмы.

Дорожные полицейские в такую погоду рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте.

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