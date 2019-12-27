В аварии на улице Кирова пострадал сам виновник

Как мы уже рассказывали, днём в четверг, 26 декабря, на перекрестке улиц Кирова и Ленина в Калуге столкнулись «Лада» и «Мазда». Эта авария попала на запись камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город». Судя по записи, водитель «Лады» на высокой скорости выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора.

В пятницу в калужском управлении ГИБДД рассказали, что за рулём отечественной легковушки находился 22-летний молодой человек. Именно он получил различные травмы. Мужчина, ехавший на иномарке, в аварии не пострадал.

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