«Шевроле» сбил 11-летнего мальчика, а «Лада» – 16-летнюю девочку

В четверг, 26 декабря, в Калужской области в авариях пострадали двое детей.

Около 16:40 на перекрёстке улиц Московской и Азаровской 58-летний мужчина на «Шевроле» при повороте направо сбил 11-летнего мальчика. По предварительным данным ГИБДД, ребёнок перебегал проезжую часть рядом с переходом. Пострадавшего отвезли в больницу.

А в 18:30 в Козельске 35-летний мужчина за рулём «Лады» сбил 16-летнюю девочку. По предварительным данным полиции, она шла по нерегулируемому переходу. Школьнице понадобилась помощь врачей.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.