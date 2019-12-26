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Фура протаранила автовоз с новыми иномарками

Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.
Опубликовано: 26.12.2019 13:43 1 685
Фура протаранила автовоз с новыми иномарками

Вечером в среду, 25 декабря, авария произошла на трассе А108 в Жуковском районе недалеко от деревни Воробьи.

По предварительным данным, водитель фуры КамАЗ «догнал» автовоз МАН.

По словам водителя автовоза, впереди на светофоре образовалась пробка. Ехавший перед ним автомобиль резко затормозил, он тоже нажал на тормоз. Удара не почувствовал, просто автомобиль не останавливался, ехал дальше. Посмотрев в зеркало, увидел врезавшийся сзади грузовик.

Очевидцы говорят, что предполагаемый виновник ДТП «родился в рубашке». От сильного удара кабину КамАЗа буквально проткнул кузов автовоза. Место водителя расплющило. Из кабины мужчину доставали спасатели. Мужчина был в сознании. С различными травмами его отвезли в обнинскую больницу.

В результате ДТП различные повреждения получили и несколько иномарок, находившихся в кузове автовоза.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.
Опубликовано: 26.12.2019 13:43 1 685
Тэги: дтп происшествие
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