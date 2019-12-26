Водитель снёс световую мачту и погиб

Около полуночи среды, 25 декабря, произошла авария на ул. Борисоглебской в микрорайоне Экодолье Обнинска. Со слов очевидцев «Дэу» на высокой скорости двигался со стороны посёлка Кривское.

В какой-то момент водитель не справился с управлением, машину понесло, и она левой стороной врезалась в мачту освещения, которая от удара повалилась.

В машине находились двое молодых людей, оба уроженцы Таджикистана. Пассажир серьёзно не пострадал - вся сила удара пришлась на водительскую дверь.

Мужчину, управлявшего автомобилем, зажало в салоне. Спасатели МЧС на протяжении 20 минут с помощью специального оборудования доставали его из машины. Для этого им пришлось срезать крышу.

Водитель получил тяжелейшие травмы, врачи «Скорой помощи» пытались его реанимировать и на короткое время им это удалось. Однако спустя полчаса пострадавший скончался в больнице.

По предварительной версии, причиной ДТП послужило значительное превышение скорости. К тому же водитель не подготовился к зиме: на машине стояла летняя резина. Температура в эту ночь опустилась до нуля градусов, дорога была скользкой.

Во всех обстоятельствах ДТП сейчас разбираются дорожные полицейские.