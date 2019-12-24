В Калуге восьмилетняя девочка провалилась в открытый колодец

У дома №7а на переулке Малинники восьмилетняя девочка провалилась в водопроводный колодец, который не был закрыт люком. Инцидент произошёл ещё в начале месяца, однако сообщили об этом в прокуратуре только сейчас.

Школьница шла домой с прогулки и по пояс провалилась в колодец. Выбраться она смогла сама, помощь врачей не понадобилась.

- Установлено, что водопроводный колодец с сетями водоснабжения не огражден и не закрыт, - сообщает во вторник, 24 декабря, прокуратура Калужской области. - Сети являются бесхозяйными, в реестре муниципального имущества отсутствуют.

На данный момент колодец уже закрыт. Прокуратура потребовала от городских властей взять его на баланс.