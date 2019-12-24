Трёх пешеходов сбили за час

Утром в понедельник, 23 декабря, на дорогах Калужской области в авариях пострадали три пешехода.

В 8:05 на улице Циолковского в Кондрово под колёса «Лады» попал 55-летний мужчина. По предварительным данным ГИБДД, он двигался в попутном машине направлении. Пострадавший попал в больницу.

Также госпитализирована 68-летняя женщина, которая в 8:30 попала под грузовик «Скания» на дороге между Жуковом и Белоусово. В полиции отмечают, что пенсионерка пересекала дорогу по переходу.

А в 8:50 на улице Большой Советской в Ульяново водитель «Жигулей» сбил 56-летнюю женщину, которая шла навстречу движению по краю проезжей части. Её также отвезли в больницу.

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