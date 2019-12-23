Школу №51 эвакуировали в Калуге

Днём в понедельник, 23 декабря, в Калуге эвакуировали учеников школы №51 на улице Дорожной.

На место выезжали пожарные, рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области. По предварительной информации, после короткого замыкания в здании плавилась проводка. Из-за этого начал распространяться неприятный запах. Открытого горения не было.

Причины происшествия устанавливаются.

Ожидается, что занятия в школе возобновятся уже 24 декабря.

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