Калужанину отказали в кредите, и он достал травмат

В четверг, 19 декабря, сотрудников и посетителей в отделении одного из банков Калуги на улице Кирова напугал мужчина с травматом.

- Мужчина узнал у сотрудника банка, одобрен ли ему кредит. Узнав, что ему в этом отказано, положил на стойку банка пакет с документами и, по предварительной информации, травматический пистолет без боеприпасов, - рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Калужской области. – После этого он скрылся. Каких-либо угроз в адрес сотрудников банка или посетителей он не высказывал.

Испуганные посетители обратились в полицию. По данному факту проводится проверка. Мужчину ищут.

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