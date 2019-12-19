Жесткая авария на Правом: «Лада» протаранила «Мазду»

Вечером в среду, 18 декабря, на перекрестке улиц Фомушина и 65 лет Победы в Калуге произошла авария. Там столкнулись «Лада» и «Мазда».

Предварительные данные по этому происшествию предоставили в управлении ГИБДД по Калужской области. 25-летний водитель «Лады» ехал по улице 65 лет Победы, вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в «Мазду», ехавшую по Фомушина со стороны центра. Удар пришелся в водительскую дверь «Мазды».

Травмы получили оба водителя.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.