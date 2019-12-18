Двух женщин сбили в Калуге

Во вторник, 17 декабря, ещё два пешехода пострадали в Калуге.

Примерно в 7:40 утра авария произошла на перекрестке улицы Тульской и Восточного проезда. По предварительной информации ГИБДД, 52-летняя водитель «Хендая» ехала по Тульской в сторону 2-го Тульского переулка и сбила 27-летнюю женщину. У пострадавшей зафиксированы различные травмы.

А в 17:30 у дома №8 на улице Дорожной 21-летний водитель «Лады» при повороте налево на улицу Майскую сбил 64-летнюю женщину. По предварительным данным, пенсионерка шла не по переходу. Ей также понадобилась помощь врачей.

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