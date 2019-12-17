Бешенство в Калуге: владельцев животных просят внимательно следить за питомцами

Недавно в лесу рядом с деревней Нижняя Вырка нашли мертвую лису. Анализы показали, что животное болело бешенством. На этом участке установлен карантин.

- Подрядной организации дано поручение провести отлов безнадзорных животных в населенных пунктах, входящих в угрожаемую зону, - рассказали во вторник, 17 декабря, в горуправе Калуги.

Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются по телефонам:

+7(4842)70-11-06 (комитет по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги) с понедельника по четверг с 8:00 по 17:15 (перерыв с 13:00 по 14:00), в пятницу прием заявок осуществляется с 8:00 до 16:00;

+7(4842)56-31-25 ежедневно и круглосуточно.

- Была проведена дезинфекции участка, где был обнаружен труп больного животного, а также вакцинация домашних животных близлежащих сельских населенных пунктов, - подчеркивают в горуправе. - Карантин будет отменен по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

Всех владельцев животных просят внимательно следить за своими питомцами. В случае обнаружения нестандартного поведения, нужно срочно обратиться в горветстанцию по телефону +7(4842)74-45-04.