Опасная Калуга: за вечер машины сбили трёх пешеходов

Вечером в понедельник, 16 декабря, на улицах Калуги под колеса авто попали три человека. Все аварии произошли в темное время суток. Предварительную информацию по происшествиям нам предоставили в калужской полиции.

На улице Зерновой недалеко от перекрестка с Грабцевским шоссе 51-летний водитель автомобиля FAW сбил 66-летнего мужчину, пытавшегося перейти проезжую часть не по переходу. Пострадавшего отвезли в больницу.

Также помощь врачей понадобилась 27-летнему мужчине, которого сбили на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Складской. По предварительным данным, пострадавший шёл на зеленый сигнал светофора, а 80-летний водитель «Пежо» поехал на красный.

Ещё одна авария произошла на перекрестке улиц Воронина и Огарева. Там водитель фургона «Ситроен» поворачивал направо и не пропустил 50-летнего пешехода, который шёл на зеленый.

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