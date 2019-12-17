У калужского бомбардировщика отказал двигатель

Во вторник, 17 декабря, дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершил аварийную посадку в Астраханской области из-за отказавшего двигателя.

- Лайнер выполнял плановый полет без боекомплекта. В Минобороны отметили, что благодаря грамотным действиям пилотов удалось отвести самолет от населенного пункта и успешно приземлить, - сообщает lenta.ru. - Летчики не пострадали.

По данным Telegram-канала Baza, самолет летел с военной базы Шайковка в Калужской области в Ахтубинск и не долетел несколько километров.

Министерство обороны уже сообщило, что летчиков, которые смогли посадить самолет с отказавшим двигателем вдали от жилых домов, представят к государственным наградам.