Такси столкнулось с фурой: пострадали двое

Около 23:00 в воскресенье, 15 декабря, авария произошла на трассе А108 в черте Балабаново.

Там расположен перекрёсток и установлен светофор. Водитель фуры «Рено» двигался в сторону Киевского шоссе и совершал поворот налево. Навстречу двигалось такси «Рено». Водитель легковушки пытался избежать ДТП, вывернул руль в сторону, но фура ударила такси в водительскую дверь, после чего легковой авто врезался в отбойник. Водитель и пассажир такси получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.

По словам очевидцев, оба пострадавших не были пристёгнуты. Водитель фуры не пострадал.

Светофор на этом перекрестке настроен таким образом, что должен разводить встречные потоки автомобилей, поэтому теперь сотрудникам ГИБДД предстоит установить степень виновности каждого из водителей.

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