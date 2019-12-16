$ 62.55 0.67
69.86 0.57
Главная Новости Происшествия

Такси столкнулось с фурой: пострадали двое

Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.
Опубликовано: 16.12.2019 15:16 0 378
Такси столкнулось с фурой: пострадали двое

Около 23:00 в воскресенье, 15 декабря, авария произошла на трассе А108 в черте Балабаново.

Там расположен перекрёсток и установлен светофор. Водитель фуры «Рено» двигался в сторону Киевского шоссе и совершал поворот налево. Навстречу двигалось такси «Рено». Водитель легковушки пытался избежать ДТП, вывернул руль в сторону, но фура ударила такси в водительскую дверь, после чего легковой авто врезался в отбойник. Водитель и пассажир такси получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.

По словам очевидцев, оба пострадавших не были пристёгнуты. Водитель фуры не пострадал.

Светофор на этом перекрестке настроен таким образом, что должен разводить встречные потоки автомобилей, поэтому теперь сотрудникам ГИБДД предстоит установить степень виновности каждого из водителей.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.
Опубликовано: 16.12.2019 15:16 0 378
Тэги: происшествие дтп
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Председатель Правления АО «Газэнергобанк» Денис Геннадьевич Ошев выступил спикером дискуссионной площадки «Финансовая доступность для МСП»
27 ноя 2019 09:57
Акции «Новогодние уикэнды» от «Кухни Медынь».
13 дек 2019 13:48
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
Владимир Потапов получил главную награду RETAIL FINANCE AWARDS
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Главную ёлку Калуги переносят с Театральной площади на Старый Торг. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 1323
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Можно ли с плохим зрением получить отсрочку или освобождение от армии: определение категории годности призывника
Срочный ремонт замков с выездом мастера в Москве
Как делают дренаж вокруг дома: что учесть при проектировании

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru