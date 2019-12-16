Трёх пешеходов сбили за выходные

За прошедшие выходные в Калужской области в авариях пострадали три пешехода. Все аварии произошли в темное время суток.

Около 8:20 14 декабря на дороге между Киевской трассой и станцией Думиничи 56-летний водитель «Ниссана» наехал на 61-летнего мужчину, который шёл по проезжей части в попутном направлении. Пострадавшего отвезли в больницу.

В Балабаново в этот же день около 18:10 на улице Гагарина под колеса «Опеля» попала 22-летняя девушка. Она шла по переходу. Пострадавшую также отвезли в больницу.

А в воскресенье, 15 декабря, на проспекте Маркса «Шевроле» наехал на 41-летнего мужчину, шедшего по «зебре».