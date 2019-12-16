Вандалы изуродовали футбольную площадку во дворе многоэтажки

В Обнинске футбольная площадка во дворе дома на Гагарина, 65, находится в удручающем состояние. Фотографии площадки жители выложили в «ВКонтакте». Её за свой счёт делал застройщик.

- Площадка испорчена вандалами, - комментирует фотографии администрация Обнинска. - Важно понимать, что данную площадку фактически оплатили жители, купившие квартиры в этом жилом комплексе. Теперь их прямое право требовать от собственника ее надлежащего состояния и ремонта. Администрация в свою очередь обратилась к застройщику еще в начале ноября. По ответной информации, покрытие будет заменено не позднее мая следующего года.

Жители наукограда считают, что в состояние площадки виноваты не вандалы, а некачественно сделанные работы.

- Слишком тонкий слой [покрытия], - пишет Екатерина Нестерова.

- Наверняка укладывали не по нормативам, вот и результат. Снова сэкономили на детях, - предполагает Юлианна Белянчикова-Бойко.