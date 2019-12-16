Водитель «БМВ» машиной срубил ёлку

Ночью в воскресенье, 15 декабря, в Людиново на улице 3 Интернационала произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, 25-летний водитель «БМВ» ехал со слишком высокой скоростью, не справился с управлением и врезался в ёлку. Дерево удара не выдержало и упало. Фото выложили в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте». Там также опубликованы другие снимки с места аварии.

В больницу попала 29-летняя пассажирка лихача.

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