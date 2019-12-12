Лошадь не моя: угонщик прикинулся пешеходом

В Сухиничах на днях задержали мужчину, которого подозревают в угоне.

По версии полиции, молодой человек прогуливался по городу и заметил у частного дома припаркованную машину. В замке зажигания находились ключи.

Мужчина сел за руль, завел двигатель и поехал кататься. Но вскоре он попал в аварию, врезавшись в столб.

- Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции обратили внимание, что рядом с автомобилем находится молодой человек, - рассказали в четверг, 12 декабря, в УМВД по Калужской области. - Правоохранителям гражданин сообщил, что шел по улице и на него был совершен наезд. Однако эксперты, сверив отпечатки пальцев на руле с отпечатками пальцев «пешехода», выяснил, что они идентичные.

После этого подозреваемый сознался в угоне. Ему грозит до 5 лет колонии.