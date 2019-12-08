Проверка слуха: в Калуге нашли обезглавленное тело

В конце недели некоторые калужские СМИ, ссылаясь на некие свои источники, сообщили о том, что в Калуге на улице Труда нашли обезглавленное тело. Однако эту информацию опровергли в калужском региональном управление Следственного комитета.

- 6 декабря следователь и криминалист выезжали по сообщению об обнаружении тела мужчины около двухэтажного дома по улице Труда, - рассказали в СК. - Информация об обезглавливании тела не соответствует действительности. Свидетели происшествия опрошены, проводится судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства смерти устанавливаются. На теле имеются признаки обморожения, по предварительной информации, мужчина ночевал в машине и употреблял спиртное.