Женщина погибла в перевернувшейся машине

Рано утром в четверг, 5 декабря, на дороге между Кировом и Мосальском произошла смертельная авария.

В районе деревни Красный Холм около 6:10 утра вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Форд Транзит». По предварительной информации регионального управления ГИБДД, 36-летний водитель двигался в сторону Мосальска и не справился с управлением.

В ДТП погибла 63-летняя пассажирка «Форда». Водитель и 36-летний пассажир получили различные травмы.

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