49-летний мужчина пропал в Калуге

В Калуге пропал 49-летний Сергей МОШКАРОВ. Его не могут найти с 26 ноября, сообщает в среду поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост - 170 см,

Худощавый,

Седые волосы,

Темно-зеленые глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.