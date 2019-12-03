В Калуге нашли подростка, сбежавшего из дома из-за стрижки

В Калуге обнаружили 15-летнего подростка, который 28 октября сбежал из дома, рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Москве.

- У ребёнка были постоянные конфликты с родителями. Мама настаивала на том, чтобы он подстриг волосы. Парень долго сопротивлялся и, судя по всему, именно накануне побега он на зло родительнице побрился налысо, - сообщает подробности «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. - К побегу он готовился заранее. С собой взял паспорт, деньги и учебник по любимому предмету - математике.

По факту исчезновения подростка было возбуждено уголовное дело.

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