Мужчина вернулся в горящий дом и погиб

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в деревне Ильяковка Куйбышевского района в результате пожара погиб 86-летний мужчина.

- В доме проживала супружеская пара - погибший мужчина с женой, - рассказали в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. По имеющейся у следствия информации, когда пожар начался, жильцы дома успели покинуть его, однако позже мужчина вернулся, чтобы забрать личные вещи. Выбраться из горящего дома второй раз ему не удалось. Женщина с ожогами доставлена в больницу.

Проверка по данному инциденту продолжается.

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