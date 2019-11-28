25-летняя девушка погибла за рулём «Киа»

Около 9 утра в среду, 27 ноября, в Боровском районе недалеко от Ворсино произошла смертельная авария.

По предварительным данным ГИБДД, 25-летняя девушка за рулем «Киа» ехала в сторону трассы «А-108 Московское Большое Кольцо», не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там в этот момент ехал 51-летний мужчина на «Ниссане».

Удар пришелся в боковую сторону «Киа».

Предполагаемая виновница ДТП погибла на месте.

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