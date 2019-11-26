Мужчина пострадал в аварии на Силикатном

Около 10:40 утра в понедельник, 25 ноября, на улице Гурьянова в Калуге столкнулись две легковушки - «Лада Приора» и «Шевроле Авео».

В калужском региональном управлении ГИБДД во вторник назвали предварительную версию случившегося. 34-летний водитель «Лады Приоры» ехал в сторону деревни Белой, не соблюдал дистанцию и врезался в «Шевроле».

30-летний водитель иномарки попал в больницу, рассказали в дорожной полиции.

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