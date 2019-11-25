В Калуге на площадке женщина избила 11-летнего мальчика

На днях в Калуге родители 11-летнего школьника сообщили в полицию, что их ребенка избила на детской площадке незнакомая женщина.

- Установлено, что незадолго до инцидента между подростком и его одноклассницей произошла ссора, - рассказали в понедельник, 25 ноября, в УМВД по Калужской области. - О данном конфликте девочка рассказала своей маме. Решив разобраться, 36-летняя женщина, которая ранее уже была привлечена к административной ответственности за побои, пришла на детскую площадку, на которой играл обидчик её дочери. Грубо схватив чужого ребенка за плечо, причиняя последнему физическую боль, женщина стала кричать на него, используя нецензурную брань. Неизвестно чем окончилась бы такая встреча для мальчика, если бы не вмешались очевидцы происходящего - другие родители.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Калужанке грозит до трех месяцев ареста.

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