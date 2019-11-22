Три машины столкнулись на Гагаринском мосту

Около 9:45 в пятницу, 22 ноября, три легковушки столкнулись на Гагаринском мосту в Калуге. Видео с места аварии в «ВКонтакте» разместил Юрий Глушков.

Машины двигались в сторону центра. Что именно произошло, сейчас устанавливают полицейские. Движение в сторону улицы Гагарина затруднено.

Очевидцы сообщают, что на мосту была гололедица, а участники аварии могли передвигаться на летней резине.

На месте происшествия работали врачи «Скорой помощи».

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