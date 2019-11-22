Женщина погибла в перевернувшейся «Ладе»

Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.

Около полуночи в пятницу, 22 ноября, на 118 километре трассы А130 «Москва - Рославль» произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, автомобиль «Лада Приора», за рулем которого ехала 52-летняя женщина, двигался из Малоярославца в сторону деревни Колонтай. В какой-то момент автомобилистка не справилась с управлением, машина врезалась в отбойник и несколько раз перевернулась. Женщина не была пристегнута, она вылетела из машины и скончалась на месте.

В салоне также находился 21-летний парень. Он серьезно не пострадал.

Причины аварии будут выяснять полицейские. Но, предварительно, сообщается, что и водитель и пассажир были пьяны.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Автор: Александр НЕФЕДОВ. Фото автора.