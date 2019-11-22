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Авария с «Пазиком» остановила улицу Московскую

Елена Французова , Фото: «АвтоЛеди Калуга 40».
Опубликовано: 22.11.2019 09:16 5 1695
Авария с «Пазиком» остановила улицу Московскую

В пятницу, 22 ноября, около 8:20 на путепроводе на улице Московской в Калуге произошла авария. Не смогли разъехаться легковушка и «Пазик». В результате движение в сторону центра оказалось заблокировано. Чтобы объехать ДТП, автомобилисты пересекали двойную сплошную.

- Там перед перекрестком постоянно влезают с левого ряда в правый, кто с поворотником, а кто и без. Пока тепло было, это прокатывало, а сейчас народ не успевает тормозить. В результате такого неосторожного вождения – ДТП, - пишут автомобилисты в соцсетях.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Елена Французова , Фото: «АвтоЛеди Калуга 40».
Опубликовано: 22.11.2019 09:16 5 1695
Тэги: дтп происшествие
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