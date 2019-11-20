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Калужанин сообщил о бомбе в доме на Карла Либкнехта

20.11.2019 16:14 0 897 Дмитрий Ивьев
Калужанин сообщил о бомбе в доме на Карла Либкнехта

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В среду, 20 ноября, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

- 13 ноября на телефон системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112» позвонил мужчина, сообщив о намерении совершить акт терроризма – осуществить взрыв дома № 10 по улице Карла Либкнехта, - сообщает ведомство. - Мужчина совершил звонок находясь в состоянии алкогольного опьянения. При проверке данного сообщения оперативными службами информация не подтвердилась.

Расследование сейчас продолжается. Предполагаемому виновнику грозит до трех лет ограничения свободы.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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