Калужанин сообщил о бомбе в доме на Карла Либкнехта

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В среду, 20 ноября, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.
- 13 ноября на телефон системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112» позвонил мужчина, сообщив о намерении совершить акт терроризма – осуществить взрыв дома № 10 по улице Карла Либкнехта, - сообщает ведомство. - Мужчина совершил звонок находясь в состоянии алкогольного опьянения. При проверке данного сообщения оперативными службами информация не подтвердилась.
Расследование сейчас продолжается. Предполагаемому виновнику грозит до трех лет ограничения свободы.
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