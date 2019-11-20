Стала известна причина темноты на правобережных улицах

Жители микрорайона «Кошелев» жалуются в соцсетях на отсутствие освещения на улицах. В среду, 20 ноября, в управлении городского хозяйства назвали причины темноты.
Оказалось, что некий автомобилист на улице Братьев Луканиных врезался в шкаф управления освещением, из-за чего произошло короткое замыкание в сети.
- Ориентировочно до 25 ноября шкаф управления будет восстановлен вместе с устранением технических повреждений электрической линии, - пообещали в горуправе. - Также имеется большое количество светильников, вышедших из строя в результате скачков напряжения в электрической сети. Общее количество светильников, требующих замены, будет установлено после замены шкафа управления освещением и восстановления работоспособности линии уличного освещения.
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