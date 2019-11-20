Водитель погиб, выехав на встречку под фуру

В среду, 20 ноября, около 9:20 на 243 километре трассы М3 «Украина», недалеко от поворота на Сухиничи, произошло смертельное ДТП.
- 63-летний водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение с фурой, - рассказали нам предварительную версию в управлении ГИБДД по Калужской области.
В аварии водитель легковушки погиб. Причины случившегося выясняются.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Водитель «Лады» погиб, протаранив «Опель» 20.11.2019 15:30
Женщина погибла в сгоревшем доме 19.11.2019 15:32
Третий день продолжаются поиски пропавшего в лесу мужчины 19.11.2019 15:11
«Мерседес» протаранил «Жигули»: пострадали четверо 19.11.2019 14:41
На улице Ленина сбили пешехода 19.11.2019 12:30
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: