Водитель погиб, выехав на встречку под фуру

В среду, 20 ноября, около 9:20 на 243 километре трассы М3 «Украина», недалеко от поворота на Сухиничи, произошло смертельное ДТП.

- 63-летний водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу, в результате произошло столкновение с фурой, - рассказали нам предварительную версию в управлении ГИБДД по Калужской области.

В аварии водитель легковушки погиб. Причины случившегося выясняются.

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