Водитель «Лады» погиб, протаранив «Опель»

Утром во вторник, 19 ноября, на трассе А108 в Боровском районе произошла смертельная авария.

По предварительной информации ГИБДД, 31-летний водитель ВАЗ 2112 ехал со стороны Ермолино в сторону деревни Митяево, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Опель Астра».

Предполагаемый виновник ДТП погиб на месте. 42-летний водитель «Опеля» попал в больницу.

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