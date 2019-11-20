Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 20 ноября
$ 63.77 0.02
70.63 0.10
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Водитель «Лады» погиб, протаранив «Опель»

20.11.2019 15:30 0 135 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Водитель «Лады» погиб, протаранив «Опель»

Утром во вторник, 19 ноября, на трассе А108 в Боровском районе произошла смертельная авария.

По предварительной информации ГИБДД, 31-летний водитель ВАЗ 2112 ехал со стороны Ермолино в сторону деревни Митяево, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Опель Астра».

Предполагаемый виновник ДТП погиб на месте. 42-летний водитель «Опеля» попал в больницу.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Водитель погиб, выехав на встречку под фуру 20.11.2019 15:36

«Мерседес» протаранил «Жигули»: пострадали четверо 19.11.2019 14:41

На улице Ленина сбили пешехода 19.11.2019 12:30

Мужчина пострадал в аварии рядом с Пучковским мостом 19.11.2019 10:12

Женщину сбили на улице Московской 18.11.2019 15:49

Народные новости
157 4
Редакция
3127 10
Робин Гнобин
2154 3
Робин Гнобин

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 20 ноября, 16:00
Цветочные мастер-классы на ноябрь
Калуга
сб 23 ноября, 12:00
Психологический фестиваль "Калейдоскоп"
Калуга
пт 29 ноября, 10:00
«Фестиваль сыра»
Городской рынок «Калуга»
пн 06 января, 16:00
Таруса зимняя-2019
Таруса

Для детей

сб 23 ноября, 11:00
Спектакль "Золотой ключик, или Приключения Буратино"
Калужский театр кукол
сб 23 ноября, 11:00
Спектакль "Соловей"
Калужский областной театр юного зрителя
вс 24 ноября, 11:00
Спектакль "Дюймовочка"
Калужский областной театр юного зрителя
пн 25 ноября, 13:00
"Весенний день 30 апреля"
Калужский областной театр юного зрителя

Концерты

чт 21 ноября, 19:00
Ярослав Сумишевский
Филармония
сб 23 ноября, 19:00
MARCO MENDOZA TRIO
Филармония
чт 21 ноября, 19:00
Митрополит Иларион. "Страсти по Матфею"
Дом музыки
чт 21 ноября, 19:00
Группа Крематорий
Овертайм, паб

Кино

Клара и волшебный дракон
Урфин Джюс возвращается
Девятая
Доктор Сон
Блоги компаний

МФЦ «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

13 ноя 2019 17:08
Новости компаний

В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях

Министр сельского хозяйства Калужской области отметил вклад Россельхозбанка в решение задач агрокомплекса

«Ростелеком» развивает успех тарифов «Вызов»: больше интернета, больше общения в соцсетях и мессенджерах, никакого роуминга по стране

«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

Опросы
Уважаемые читатели, а вы согласны на повышение тарифов ЖКХ ради реализации инвестиционной программы МУП «Калугатеплосеть»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - МФЦ «Мои документы» открылся на площадке Головного офиса АО «Газэнергобанк» в г.Калуга

Газэнергобанк 13 ноя 2019 17:08

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Новости партнеров

Жидкий полиуретан для форм: назначение, применение, особенности

Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

Почему не стоить экономить на фирменных запчастях в стартерах и генераторах

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.