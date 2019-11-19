Мужчина пострадал в аварии рядом с Пучковским мостом

Около 17:50 в понедельник, 18 ноября, авария произошла рядом с Пучковским мостом в Калуге.

По предварительным данным, 45-летний мужчина за рулем «Форда» ехал в сторону Тулы и врезался в стоящую «Ладу».

Различные травмы в ДТП получил 65-летний пассажир «Форда».

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