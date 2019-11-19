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Женщина погибла в сгоревшем доме

19.11.2019 15:32 1 476 Дмитрий Ивьев, Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Женщина погибла в сгоревшем доме

Утром во вторник, 19 ноября, в СНТ «Сосновый бор» Малоярославецкого района произошел пожар. Огонь полностью уничтожил деревянный дом.

На пепелище нашли тело 82-летней женщины.

– Причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, – говорится в сообщении ГУ МЧС по Калужской области.

Спасатели отмечают, что из-за печей в нынешнем году произошло уже почти 100 пожаров. В четверг, 21 ноября, сотрудники МЧС проведут рейд в Кировском районе.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Тэги: происшествие пожар
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