«Мерседес» протаранил «Жигули»: пострадали четверо

Около 19:10 в понедельник, 18 ноября, в районе деревни Челохово недалеко от Боровска произошла авария.
По предварительным данным ГИБДД, 53-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в «Жигули».
Травмы в аварии получили четверо мужчин из отечественной легковушки: 31, 44, 46 и 64 лет.
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