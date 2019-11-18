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Пропал 22-летний парень

18.11.2019 09:23 0 463 Дмитрий Ивьев
Пропал 22-летний парень

В деревне Михайловка Жуковского района 17 ноября пропал 22-летний Александр КАВЕРЗНЕВ.

Последний раз его видели примерно в 4 часа утра в воскресенье, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». После этого он, предположительно, ушел в природную местность. Молодой человек может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы:

  • Рост: 175 см.
  • Телосложение: полное
  • Волосы: каштановые, короткая стрижка
  • Был одет: чёрная толстовка, чёрная удлинённая куртка, чёрные джинсы, чёрные кроссовки

Волонтёры выехали на место происшествия для поисков. Связаться с координатором можно по телефону +79621776056.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: происшествие
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