Пропал 22-летний парень

В деревне Михайловка Жуковского района 17 ноября пропал 22-летний Александр КАВЕРЗНЕВ.
Последний раз его видели примерно в 4 часа утра в воскресенье, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». После этого он, предположительно, ушел в природную местность. Молодой человек может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы:
Волонтёры выехали на место происшествия для поисков. Связаться с координатором можно по телефону +79621776056.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
|
Авария в Калуге: тепловоз превратил «Газель» в груду металлолома 16.11.2019 09:57
Водитель «Лады» влетел в березу рядом с остановкой 15.11.2019 15:15
ДТП на Глаголева: что говорит водитель «Пазика» 15.11.2019 12:37
Женщину сбили на тёмной дороге 15.11.2019 12:03
«Пазик» сбил 8-летнюю девочку на переходе 15.11.2019 10:54
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: