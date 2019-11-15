Водитель «Лады» влетел в березу рядом с остановкой

Утром в пятницу, 15 ноября, авария произошла на улице Российских Газовиков в Малоярославце.
По предварительным данным, около 7:30 водитель «Лады» не справился с управлением, и машина врезалась в дерево рядом с дорогой.
В этот момент на остановке рядом с местом аварии находилось множество людей. К счастью, никто из них не пострадал.
- Его занесло, - рассказала нам очевидец происшествия Татьяна. - Чудом не попал в людей. Как раз маршрутка подходила. Хорошо, что на встречке машин не было. У нас новый асфальт положили, и утром было как стекло. И, судя по машине, там явно была летняя резина.
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