Круг главнее: водитель «Шевроле» врезался в «Хендай» на перекрестке

14.11.2019 11:49 525

На улице Пролетарской в калужском Кирове столкнулись «Шевроле Клан» и «Хендай Туссан». Авария произошла около 7:20 утра 13 ноября.

По предварительным данным ГИБДД, 35-летний водитель «Шевроле» при въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение, не уступил дорогу «Хендай Туссан».

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник.

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