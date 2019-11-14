Пропавших женщин нашли живыми

В начале этой недели поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщал о пропаже в Калуге двух женщин – 54-летней Татьяны Потаповой и 20-летней Софии Стебленко.

В четверг, 14 ноября, стало известно, что в обоих случаях все закончилось благополучно, калужанок нашли живыми.

Где именно они находились, не сообщается.

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