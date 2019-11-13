Пропавшего мужчину не могут найти уже больше месяца

В Обнинске разыскивают 40-летнего Виктора КРУГЛОВА. Мужчина пропал 12 октября, сообщает в среду поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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