Пропавшего мужчину не могут найти уже больше месяца

В Обнинске разыскивают 40-летнего Виктора КРУГЛОВА. Мужчина пропал 12 октября, сообщает в среду поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост – 170 см,

Нормального телосложения,

Темно-русые волосы с проседью,

Серо-голубые глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.