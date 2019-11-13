Водитель «Скорой» покалечил пациентку

Водителю машины «Скорой помощи» из Калуги грозит до двух лет колонии за ДТП. В среду, 13 ноября, об этом деле рассказали в прокуратуре Калужской области.

Врачей вызывали в Дзержинский район. Калужанка приехала туда в гости к дочери и почувствовала себя плохо. Приехавшая по вызову бригада решила везти женщину в больницу.

- Водитель автомобиля «Скорой помощи» вел транспортное средство со скоростью, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за его движением, - отмечают в прокуратуре. – При этом авто двигалось без включенного специального звукового сигнала. С целью обгона транспортных средств водитель выехал на встречную полосу и совершил ДТП.

Пассажирка получила тяжелые травмы.

Сам водитель себя виновным не признает.

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