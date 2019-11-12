Пропавшего мужчину нашли мёртвым

Вечером в понедельник, 11 ноября, стало известно, что мёртвым найден 25-летний калужанин, которого искали почти два месяца. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Напомним, мужчина пропал в Калуге ещё 16 сентября. Почти два месяца от него не было вестей. Поступала лишь информация, что он может находиться в другом городе. Что именно произошло с человеком, пока не сообщается.
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