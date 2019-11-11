«Ауди» и «Шевроле» не разъехались на «пьяной дороге»

«Ауди А8» и «Шевроле Круз» столкнулись на Киевском проезде в Калуге днём в субботу, 9 ноября.
По предварительным данным ГИБДД, виновником ДТП стал 43-летний водитель «Ауди». Обе машины ехали в сторону Хрустальной, и мужчина допустил столкновение с другой легковушкой.
В больницу с различными травмами попала 52-летняя пассажирка «Шевроле».
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