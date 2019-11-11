Авария на Суворова: «Киа» протаранил две легковушки и вылетел на тротуар

Вечером в воскресенье, 10 ноября, на перекрестке улиц Рылеева и Суворова в Калуге столкнулись три автомобиля.
По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель «Киа Рио» ехал по Рылеева, вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в две ехавшие по Суворова легковушки - «Шевроле Лачетти» и «Мазда 3». После этого «Киа» вылетел на тротуар.
К счастью, обошлось без жертв. Легкие травмы получил лишь предполагаемый виновник аварии, ему оказали помощь на месте.
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