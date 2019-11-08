Погибшего на трассе пешехода не смогли опознать

Днём в четверг, 7 ноября, в Малоярославецком районе на трассе М3 «Украина» погиб пешеход.

По предварительным данным ГИБДД, мужчина находился на проезжей части и не собирался переходить дорогу. А в этот момент в сторону Калуги по левой полосе ехала 54-летняя женщина на «Форде».

Личность погибшего пока не установлена, рассказали в дорожной полиции.

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