Погибшего на трассе пешехода не смогли опознать

Днём в четверг, 7 ноября, в Малоярославецком районе на трассе М3 «Украина» погиб пешеход.
По предварительным данным ГИБДД, мужчина находился на проезжей части и не собирался переходить дорогу. А в этот момент в сторону Калуги по левой полосе ехала 54-летняя женщина на «Форде».
Личность погибшего пока не установлена, рассказали в дорожной полиции.
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